Artiste luxembourgeois: La boule de Noël, «objet modeste et vertigineux»

Il est parti de la bouteille, car «elle exprime la convivialité et les moments à partager». Le créateur a voulu mettre en valeur «un objet tellement familier qu’on ne le regarde plus». Le goulot et les stries «ne sont plus à voir comme des caractéristiques techniques, mais comme des éléments ornementaux», explique le designer.

Nicolas Verschaeve a été choisi après avoir réalisé un projet avec la célèbre entreprise. Confectionner ces boules «est un plaisir, un honneur, mais aussi une tâche complexe», dit-il. Car «l’objet porte en lui l’héritage d’une tradition verrière vieille de trois siècles. En plus attendu par une série de collectionneurs de plus en plus nombreux» et la production en série fait que sa création «va peupler de nombreux foyers».