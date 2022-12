Noël au Luxembourg: La boule en chocolat qui va faire un carton sous le sapin

Vincent Lescaut/L'essentiel

C'était une des grandes curiosités du dernier ExpoGast au Kirchberg, fin novembre. «Et c'est vraiment le chocolat du moment», nous a confié Marie-France, employée au sein de la boulangerie-pâtisserie Jos et Jean-Marie, au four et au moulin juste avant les fêtes de Noël. Produit inédit et insolite fabriqué au Luxembourg dans l'atelier de Mertzig, une superbe boule de Noël déclinée en trois coloris va faire un malheur dans de nombreux foyers du Grand-Duché. Et n'essayez surtout pas de l'accrocher à votre sapin.

«À la base, c'est une boule de chocolat blanc», nous révèle Marie-France. «Avec une méthode spéciale qui nous est propre, on arrive à faire un dessin dessus. À l'intérieur de la boule de Noël, on a encore caché cinq pralines», poursuit-elle. «Il y a donc plusieurs surprises à l'intérieur. Selon la même méthode, on a également conçu un sapin à l'intérieur duquel il est possible, aussi, de retrouver des pralines».

«Certains clients n'ont pas hésité à acheter 10 boules d'un seul coup»

Et c'est une confirmation, la fameuse boule de Noël de chez Jos et Jean-Marie fait un véritable carton. «À quelques semaines des fêtes de fin d'année, elle est déjà très demandée», confirme Marie-France. «C'est du chocolat blanc et cela coûte 13,20 euros. Pour autant de petits et bons chocolats, c'est plutôt pas mal et le retour de nos clients est important. Certains clients n'ont pas hésité à acheter 10 boules d'un seul coup. C'est fou, mais pour mettre au pied du sapin, c'est vraiment super. C'est une grande première pour nous cette année et ça fonctionne très bien».