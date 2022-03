Photos d'autres pays : La bourde de la Lituanie pour vanter son pays

L'utilisation de photos prises en Finlande et en Slovaquie pour promouvoir la Lituanie a fait rire le Premier ministre, mais a coûté son poste à la chef du département du Tourisme.

Des internautes ont posté vendredi sur les réseaux sociaux des messages moqueurs avec le hashtag #realisbeautiful sur la campagne de promotion lancée en octobre sous le mot d'ordre «Lithuania. Real is beautiful». Parmi eux, le Premier ministre Saulius Skvernelis qui sur fond d'une photo du siège de la Commission européenne à Bruxelles a trollé sur sa page Facebook: «À partir de demain, nous travaillerons dans le nouveau bâtiment à Karoliniskes», une banlieue résidentielle de Vilnius. Il a accompagné son message d'un smiley. Mais il a fini par demander une enquête au sujet de la campagne qu'il a qualifiée de «frauduleuse».

Le département de Tourisme et les agences de publicité qui l'ont réalisée se sont défendus en affirmant que les photos permettaient de «communiquer des émotions», un argument rejeté par les responsables du gouvernement et les internautes. Le ministre de l'Économie a demandé à la chef du département de présenter sa démission et Mme Jurgita Kazlauskiene a obtempéré, a indiqué un porte-parole du ministère.