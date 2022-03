La Bourse de Bombay échappe à un attentat

La police indienne a annoncé lundi avoir déjoué un attentat contre la Bourse de Bombay en arrêtant six militants présumés islamistes peut-être lié à Al-Qaïda.

"Le BSE (Bombay Stock Exchange) allait être leur première cible", a affirmé Amitabh Yash, un policier de la division antiterroriste de la police de l'Uttar Pradesh (nord), cité par le journal The Times of India. "Ces terroristes ont des objectifs multiples. S'ils en ratent un, ils passent très vite au suivant", a affirmé l'officier.

Les six hommes arrêtés sont soupçonnés d'appartenir au groupe radical Lashkar-e-Taiba (LeT), parmi la dizaine luttant contre la présence indienne au Cachemire. Cette organisation montrée du doigt pour bon nombre d'attentats en Inde est accusée de liens avec le réseau Al-Qaïda, si l'on en croit le conseiller national indien à la sécurité, M.K. Narayanan.

Ce dernier a répété dimanche lors d'une réunion d'experts de l'antiterrorisme en Allemagne que le LeT et d'autres cellules d'Asie du Sud appartenaient à un "réseau terroriste d'élite" avec des "structures de financements communes, des parcours d'entraînement communs et des ressources communes pour obtenir des armes et des munitions".