Cryptomonnaies : La Bourse de cryptomonnaies Coinbase supprime 20% de ses effectifs

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase a annoncé mardi se séparer de 950 employés, soit un peu plus de 20% de ses effectifs, invoquant la chute des devises virtuelles et l'impact de la déroute d'«acteurs peu scrupuleux».

Le groupe indique sur son site compter plus de 4 700 salariés dans le monde. «En 2022, le marché des cryptomonnaies a connu une tendance à la baisse, tout comme la macroéconomie en général», a affirmé le patron de Coinbase, Brian Armstrong, dans un message aux employés.

«Nous avons également subi les retombées [des activités, nldr] d'acteurs peu scrupuleux du secteur, et la contagion pourrait se poursuivre», a ajouté M. Adams, faisant référence à la faillite spectaculaire de la Bourse de cryptomonnaies FTX, qui a déposé le bilan en novembre. Son co-fondateur et ancien patron, Sam Bankman-Fried, est poursuivi par la justice américaine, notamment pour fraude et association de malfaiteurs.