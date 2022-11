En Corée du Sud : La bousculade de Séoul était «évitable»

Pour les dizaines de milliers de personnes qui fêtaient Halloween à Itaewon, quartier cosmopolite de Séoul, la nuit s'annonçait festive, avant qu'une effroyable bousculade ne laisse au mois 156 morts sur le trottoir. Une tragédie qui aurait pu être évitée, selon plusieurs analystes et hauts responsables.

Les autorités sud-coréennes l'ont admis: la police ne disposait pas des outils nécessaires pour gérer la foule et a dû compter sur l'aide de passants pour extraire les corps du goulot d'étranglement qui s'est formé dans une étroite ruelle prise d'assaut par les fêtards.

137 policiers déployés

«Dans la plupart des cas de bousculade, il s'avère que la cause fondamentale est un manque de planification», souligne Eric Kant, dirigeant d'une société de gestion des foules dont le siège se trouve aux Pays-Bas. Sans organisateur chargé de chapeauter cette soirée de Halloween, la première à Itaewon depuis la levée des restrictions Covid, le gouvernement n'a pas demandé aux bars et restaurants du quartier de lui soumettre un plan de gestion de la sécurité.

Et ce malgré des estimations préalables, qui tablaient sur une foule de 100 000 personnes. Seuls 137 policiers ont été déployés pour ces festivités. Alors que 6 500 d'entre eux avaient été mobilisés pour contrôler une manifestation politique à laquelle environ 25 000 personnes participaient au même moment dans un autre quartier.

Ruelles étroites

Face à l'indignation de la société civile coréenne quant au manque de préparation des forces de l'ordre, la tournée des mea culpa a commencé. Le chef de la police, le ministre de l'Intérieur et le maire de Séoul ont présenté leurs excuses mardi, assumant ne pas avoir su prévenir la catastrophe.

«Les mouvements de foule sont toujours prévisibles»

Mais le problème était surtout lié au manque d'organisation autour de cet événement: «l'entrée sans restrictions» de personnes dans un espace restreint, «l'absence de vente de billets» qui n'a pas permis d'appréhender le niveau exact de la demande et enfin, aucun contrôle de la densité de la foule. «C'est une recette du désastre lorsque l'on s'attend à un rassemblement de masse», relève M. Haghani, dressant un parallèle entre cette soirée et la Love Parade de 2010 en Allemagne où 21 personnes étaient mortes asphyxiées et ont des centaines d'autres avaient été blessées.