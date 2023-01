Séoul : La bousculade mortelle attribuée à de la négligence

La bousculade meurtrière qui a fait plus de 150 morts à Séoul l'an dernier est due à de la négligence et à des défauts de préparation, a conclu vendredi l'enquête de la police.

L'équipe spéciale en charge de l'enquête, qui a passé des mois à rassembler des preuves et à interroger les autorités concernées, a conclu qu'il y avait eu d'énormes défaillances, tant au niveau de l'organisation que de la réaction sur le terrain. «Les organisations qui sont légalement tenues de prévenir et de gérer les catastrophes --la police, les bureaux des districts de Séoul et l'entreprise publique Seoul Metro-- n'ont pris aucune mesure de sécurité à l'avance ou leurs plans étaient insuffisants», a déclaré à la presse le chef de l'équipe, Sohn Jae-han.