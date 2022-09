A Luxembourg: La braderie, bol d’air pour les commerçants de la Ville

À Luxembourg : La braderie, bol d’air pour les commerçants de la Ville

La braderie de Luxembourg est de retour ! Dès samedi, les commerçants pourront afficher des rabais, et ils pourront ouvrir dimanche. Lundi, de 9h à 19h, c’est le point d’orgue de l’événement, avec 254 stands sur 1 400 m répartis entre les quartiers Gare et Ville-Haute, ainsi que des animations, des lots à gagner…

L’occasion de dénicher de nombreuses bonnes affaires, pour les visiteurs attendus par milliers. Et, pour les commerçants, un bol d’air entre deux saisons de prêt-à-porter et deux crises, l’une sanitaire, l’autre des prix de l’énergie.

«Tout est plus cher»

«C’est l’occasion de vider les stocks et renflouer un peu les caisses avant la nouvelle collection, qui est déjà en partie dans les magasins ou va arriver», pointe Mireille Rahmé-Bley, présidente de l’UCVL (Union des commerçants de la Ville de Luxembourg). Et renflouer les caisses pourrait être crucial, dans le contexte actuel. «L’enjeu est très important et on espère qu’il y aura beaucoup de monde pour faire de bonnes affaires», pointe Mireille Rahmé-Bley.