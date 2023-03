Faillite : La branche britannique de SVB vendue à HSBC pour 1 livre

La branche britannique de la banque californienne en faillite Silicon Valley Bank (SVB) a été vendue au géant bancaire britannique HSBC pour 1 livre, d'après des communiqués simultanés du Trésor britannique et de HSBC, publiés lundi.

Getty Images via AFP

HSBC UK Bank, filiale britannique du géant bancaire, «acquiert Silicon Valley Bank UK Limited (SVB UK) pour 1 livre» symbolique, écrit la banque britannique dans son communiqué. «Silicon Valley Bank (UK) a été vendue aujourd'hui à HSBC. (...) Les clients de SVB UK pourront accéder à leurs dépôts et leurs services bancaires normalement à partir d'aujourd'hui», précise le Trésor dans sa déclaration.

Au 10 mars, SVB UK détenait des prêts d'un montant d'environ 5,5 milliards de livres et des dépôts d'environ 6,7 milliards de livres, d'après HSBC, qui indique que «les actifs et dettes des maisons mères de SVB UK sont exclus de la transaction». Les autorités financières britanniques ont agi dans l'urgence tout le week-end après l'annonce de la faillite de SVB afin de rassurer les marchés et tenter de limiter les dégâts pour le secteur de la technologie pour qui ce dépôt de bilan pose un «risque sérieux», a admis le ministre des Finances Jeremy Hunt.