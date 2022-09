Au Luxembourg : La Brasserie nationale fait des économies d'eau

«Sur 2,5 litres d’eau tirés de notre puits, on fait 1 litre de bière et le reste sert pour faire de la vapeur et pour le nettoyage. Ce qui est rejeté est recyclé trois fois, filtré, puis réutilisé. Ce qui ressort est équivalent à une qualité d’eau de pluie», explique Mathias Lentz, directeur de la Brasserie nationale. Au final, 70% des eaux usagées et traitées peuvent être réutilisées pour le nettoyage, la production de vapeur et le refroidissement. «Depuis, on pompe 50% moins d’eau qu’avant et notre charge polluante est diminuée de 90%», calcule Mathias Lentz.