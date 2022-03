Marque au Luxembourg : La Brasserie nationale lance son eau minérale

BASCHARAGE - Le fabricant des bières Bofferding et Battin a lancé Lodyss et compte devenir un acteur de choix sur le marché des eaux nationales.

De la bière, et maintenant de l’eau. La Brasserie nationale a indiqué mercredi avoir lancé Lodyss, sa propre marque d’eau minérale naturelle. Plate ou finement pétillante, disponible en formats 25, 50 et 100 cl, uniquement en verre consigné, elle est commercialisée dès à présent en grande surface puis dans le secteur de l’Horesca, quand les bars et restaurants pourront rouvrir.

Lodyss, puisée à Bascharage, est l’eau qui sert à fabriquer les bières Bofferding et Battin. Vieille de plus de 30 000 ans, préservée à -317 m de profondeur, elle ne présente aucun nitrate. Parmi les arguments de la Brasserie nationale pour justifier l’initiative, «il y a un côté santé réclamé par les consommateurs auquel cette eau répond», souligne Frédéric de Radiguès, administrateur délégué. Le volet environnemental est aussi mis en avant, le marché luxembourgeois de l’eau en bouteille (700 000 hectolitres par an) se partageant jusque-là entre deux acteurs nationaux et des grands groupes internationaux.