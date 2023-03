Au Luxembourg: La Brasserie nationale pétille plus qu'avant le Covid

Isabelle Lentz, la directrice commerciale de Munhowen, entourée de Frédéric de Radiguès, directeur général (à gauche) et de Mathias Lentz, directeur de la Brasserie nationale.

Dans un contexte qui n’est toujours pas des plus confortables, la Brasserie nationale, producteur des bières Bofferding et Battin, est revenue à des résultats satisfaisants. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebitda) du groupe (distribution comprise, avec Munhowen) atteint 13,1 millions d’euros en 2022, selon un bilan présenté jeudi.