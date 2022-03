Bière du Luxembourg – La Brasserie nationale renforcée pendant la crise

«De cette crise sont nées des opportunités» que la Brasserie nationale a saisies, a résumé son directeur général, Frédéric de Radigués, hier, lors d’un bilan annuel. Le fabricant des bières Bofferding, Battin et Funck-Bricher «a investi massivement dans les nouvelles affaires (NDLR: 4,5 millions d’euros en 2021, +20% sur un an) et a fait preuve d’une grande disponibilité. On sort avec un parc de clientèle plus costaud qu’avant la crise du Covid (NDLR: 2 300 clients horeca en Grande Région, +136)», s’est félicité le dirigeant.