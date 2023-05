Au Luxembourg: La brutalité sur TikTok et le porno inquiètent les éducateurs

Face aux défis sociétaux en constante évolution et aux besoins des jeunes, un environnement protégé est essentiel. Mais que signifie la sécurité, pour les éducateurs du Criaj, la maison de jeunes de Grevenmacher? «La sécurité commence par la prévention, que ce soit en matière de drogues, de circulation ou de harcèlement», explique Sylvain Alves, éducateur et directeur du Criaj, la maison des jeunes de Grevenmacher, à qui L'essentiel a rendu visite.

À Grevenmacher, les adolescents sont sensibilisés aux thèmes les plus divers dans le cadre de séances d'information, de projets et d'entretiens de groupe et individuels. L'accent est actuellement mis sur les thème de la cyberprotection. Dans le cadre d'un atelier, les jeunes doivent par exemple prendre conscience de leur comportement sur Internet: «Qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire et quelles sont les conséquences de mes déclarations», illustre Vero Punnel, pédagogue diplômée. C'est particulièrement important à l'époque de TikTok, explique Sylvain: «Les jeunes croient parfois tout ce qui est écrit. Et ils balancent eux-mêmes n'importe quoi». En raison du prétendu anonymat de la communication virtuelle, ils n'hésitent plus à insulter les autres. «Et cela conduit à son tour à la violence dans la réalité».