Compétition parallèle : La «C-Cup», la version coquine de l'Euro-2012

Une chaîne a décidé de diffuser aux mi-temps des matches de l'Euro une version sexy des rencontres: une compétition de penalties opposant des équipes de filles aux poitrines généreuses.

Pendant que certains médias proposent des analyses plus ou moins pertinentes et des résumés des 45 premières minutes de jeu des rencontres disputées lors de l’Euro 2012, Comedy Central, une chaîne de télévision américaine présente dans certains pays d’Europe, mise sur un programme plus coquin: la «C-Cup 2012».

Cette émission est diffusée en Allemagne et en Pologne aux mi-temps des rencontres de l'Euro-2012. Depuis le 8 juin, elle propose ainsi à 18h45 et 21h30 un concours décalé de tirs au but entre des équipes composées de quatre «filles hot en sous-vêtements et dans des tenues patriotiques». Chaque participante doit avoir une poitrine digne de la compétition, c’est-à-dire au moins une taille bonnet C de soutien-gorge.

Chaque formation représente une équipe qualifiée pour l'Euro et rejoue à sa manière les matches... Le coach de l'équipe qui perd a un gage humiliant. Il doit se mettre de dos et se faire allumer par l'entraîneur de l'équipe victorieuse qui frappe un ballon à quelques mètres de lui. Ce programme est destiné aux «vrais hommes», à ceux dont les centres d'intérêt peuvent se résumer en quatre mots: football, bière, fun et femmes, précise la chaîne dans un communiqué.

Bande-annonce de la C-Cup 2012

Pub Comedy Central Pologne

