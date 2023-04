États-Unis: La Californie connaît une «Super Floraison» exceptionnelle

La «Super Floraison» que le Californie n’avait plus connue depuis 2019 est visible même si l’image est prise depuis un satellite.

«C’est tellement complexe et magnifique», s’extasie-t-elle, après avoir survolé les motifs sculptés le long des pentes par les pavots de Californie, les «encelia farinosa» et les lupins. «Mon esprit n’aurait pas pu imaginer ça de lui-même».

La côte ouest américaine n’avait plus connu de «super floraison» depuis 2019.

Pluies après sécheresse

L’hiver particulièrement chagrin qui a frappé la Californie, avec ses tempêtes en série et ses précipitations quasi records, a permis cette année d’atteindre cette délicate alchimie.

Visible depuis l’espace

Résultat, les collines du «Golden State» et certains de ses déserts sont recouverts d’un océan de couleurs visible depuis l’espace. Mais le retour de cette nature impressionniste, qui a longtemps fasciné missionnaires espagnols et grandes plumes de la littérature américaine, résonne différemment dans un monde dominé par Instagram et TikTok.