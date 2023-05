La Californie, une boîte à idées pour le Luxembourg

Franz Fayot et le Grand-Duc héritier Guillaume lors de leur visite des locaux de la start-up WeRide.

Cinq jours en Californie, et au moins autant de découvertes et symbioses sur les technologies nouvelles. À l'occasion d'une visite de travail dans le plus riche État américain – un PIB équivalent à celui de l'Allemagne – du 8 au 12 mai, le ministre de l'Économie Franz Fayot, qui a accompagné le Grand-Duc héritier Guillaume, a pu observer à quoi pourrait ressembler le Luxembourg de demain.