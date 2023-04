Cyclisme: La Canadienne Alison Jackson remporte Paris-Roubaix femmes

«J'avais envie de peser sur cette course, d'être à l'avant. Dans ce genre de course, il faut éviter la malchance, ça aurait été dommage de perdre après une si longue échappée», a-t-elle ajouté. Jackson s'est imposée devant l'Italienne Katia Ragusa (Liv Racing Teqfind) et la Belge Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck). Deux Françaises, Eugénie Duval (FDJ-Suez) et Marion Borras (St Michel-Mavic-Auber 93), complètent le top 5. La Luxembourgeoise Christine Majerus termine la course en 57e position, à 7 minutes et 57 secondes de la tête de la course.