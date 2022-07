D'après le Premier ministre: La canicule aurait fait plus de 500 morts en Espagne

«Durant cette vague de chaleur, plus de 500 personnes sont mortes en raison des températures si élevées, selon des données», a affirmé mercredi le Premier ministre Pedro Sanchez lors d'un déplacement en Aragon, région du nord du pays touchée par un incendie.

«Je demande aux citoyens d'être extrêmement prudents», a-t-il ajouté, en répétant que «l'urgence climatique est une réalité» et que «le changement climatique tue», des phrases prononcées à plusieurs reprises durant cette vague de chaleur qui a fait grimper le thermomètre jusqu'à plus de 45 degrés et a attisé de nombreux incendies ravageant des dizaines de milliers d'hectares à travers le pays.