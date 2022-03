La cannabis oui, les champignons non

Plus de 90% des 1,5 à 2 millions de doses de champignons hallucinogènes consommés chaque année sont vendus aux touristes étrangers, selon les services sanitaires de la ville d'Amsterdam. Amsterdam abrite un quart des smartshops, des magasins spécialisés dans la vente de ces champignons, des Pays-Bas.

Le pays compte 180 smartshops et six producteurs, qui emploient une centaine de personnes et génèrent un chiffre d'affaires de 15 à 20 millions d'euros.