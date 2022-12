FOOD FACT: La cannelle a de nombreux avantages pour la santé

La cannelle est partout en ce moment. Il suffit de penser aux étoiles à la cannelle, aux maisons en pain d’épices et aux stands de vin chaud. L’industrie alimentaire propose aussi des sucreries en éditions spéciales, dans les rayons des supermarchés: yogourt, chocolat et latte macchiato ne représentent qu’une partie de la gamme complète de produits à la cannelle. Nous pouvons nous en réjouir. En effet, cette épice a des effets bénéfiques pour le corps et la santé.