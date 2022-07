A Luxembourg: La capitale est passée en mode été

À Luxembourg : La capitale est passée en mode été

Enfin l'été et les vacances!

Des papillons colorés rue Philippe II, des abat-jour géants, rue du Curé, des drapeaux et fanions avenue de la Liberté, des feuilles vertes rue de la Boucherie et bien sûr la déjà célèbre tour Eiffel de 14 mètres de haut place de Paris: la ville de Luxembourg invite ses visiteurs et touristes à lever la tête tout au long de l'été.