La capitale prépare plusieurs projets de réaménagement

Le chantier sur la place Guillaume II. Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

«Nous avons plein de projets pour améliorer la ville, l’embellir et donner une plus-value à nos quartiers», résume Lydie Polfer (DP), bourgmestre de Luxembourg-Ville, après avoir évoqué des projets de réaménagements urbains lors du traditionnel City breakfast. Cela concerne plusieurs lieux emblématiques.

•Place de la Constitution

Un concours urbanistique avait été lancé «avant la pandémie», mais le gagnant doit revoir son projet. Celui-ci «prévoyait la disparition d’une grande partie des arbres sur la place de la Constitution. Nous ne sommes pas d’accord», affirme Lydie Polfer.

L’esprit du projet restera, puisque l’espace autour de la Gëlle Fra «sera bien sans voiture et proposera de l’espace pour organiser des événements, pour que les gens se rencontrent et qu’ils aient une vue sur la vallée de la Pétrusse», détaille l’élue. Aucun calendrier n’est encore avancé pour l’adaptation de ce projet. Les travaux débuteront une fois le projet adapté et les travaux du Knuedler terminés.

•Le Knuedler

La place Guillaume II, justement, va se doter de trois nouveaux grands arbres dans la nuit de jeudi à vendredi. Des platanes feront leur apparition entre 1h et 6h du matin. «Cela se fera la nuit, car la grue ne peut accéder au Knuedler. Elle devra donc se placer devant l’entrée du parking et en gêner l’accès», explique Serge Wilmes, premier échevin. Les arbres seront plantés dans le sol et non dans les bacs, comme leurs homologues déjà sur place.

Des arbres seront plantés au Knuedler. L'essentiel

Globalement, le chantier de cette place, qui dure depuis des années, «avance bien», selon la bourgmestre, qui assure en «voir le bout». Elle estime que tout devrait être terminé «dans les meilleurs délais, avant l’été 2023».

•Place de la Gare

La place devant la gare centrale représente «le premier coup d’œil de la ville, et l’aspect actuel ne satisfait personne», reconnaît Lydie Polfer. Un réaménagement est envisagé, mais Serge Wilmes a insisté sur «la nécessité d’une participation citoyenne, avec les habitants du quartier, mais aussi les usagers des trains, des bus et du tram». Les élus veulent connaître les besoins des utilisateurs, mais l’idée générale va vers «plus de verdure» et une place renforcée à la mobilité douce.

L'essentiel

«Le parking à vélo souterrain est l’objectif du ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng)», rappelle Lydie Polfer. Elle se montre quelque peu sceptique: «Il faut voir si c’est le bon endroit. Le souterrain, dans ce lieu aujourd’hui pas toujours très sûr, n’est pas forcément la meilleure solution».

•Place des Martyrs

Des arbres seront abattus sur la place des Martyrs. «Nous rénovons de fond en comble ce parking depuis l’incendie d’une voiture (en septembre 2019)». Pour effectuer le chantier, des arbres nécessiteraient d’être enlevés, mais l’élue promet que ce n’est que temporaire. Après les travaux, «au même endroit, davantage d’arbres seront remis».

•Avenue Pasteur

Les travaux de création d'une piste cyclable bidirectionnelle dans l’avenue Pasteur vont débuter ce lundi. Cela concernera d’abord le tronçon entre les croisements avec la rue Henri VII, et l’allée Scheffer, qui doit se terminer vers la fin de l’année. La deuxième phase, entre les rues Henri VII, et Ermesinde, durera jusqu’au printemps. La circulation sera légèrement perturbée, avec une déviation pour les véhicules privés et les bus. Le stationnement sera interdit sur les tronçons concernés.