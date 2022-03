Programme : La capitale se met au sport en été

LUXEMBOURG - Pour ceux qui restent en été, la capitale propose jusqu’au 2 octobre inclus à travers «Sports pour tous», dans divers quartiers, de la gym, du sport aquatique, du nordic-walking, des randos à vélo...

Les rendez-vous de beach-volley sont reconduits chaque jeudi de 15 à 21h sur les terrains de sport Boy-Konen à Cessange. Quant au foot, c'est entre 15 et 17h, à Bonnevoie, les mardis et jeudis, et à Gasperich les mercredis. Et toujours dans le parc, à la Kinnekswiss, des activités sont proposées de 11 à 19 h.