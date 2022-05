Transports au Luxembourg: La capitale va compter 4 gares d'envergure

La gare centrale et la gare Pfaffenthal sont aujourd'hui les deux plus importantes de la capitale. S'y ajouteront deux autres, à l'avenir. Celle de Howald, où le pôle d'échanges entre les différents moyens de transport doit être achevé d'ici 2024, et la gare de Hollerich. Avec les Assurances sociales appelées à disparaitre et un nouveau pôle multimodal juste à côté, plus un nouveau quartier qui va voir le jour, ce secteur de la ville va complètement changer de visage.