Nuisances au Luxembourg: La capitale veut s'attaquer au problème des corbeaux

Certains habitants de la capitale se plaignent des corbeaux, «à cause du bruit et des déjections».

En ville, les corbeaux posent parfois «des problèmes de nuisances sonores, mais aussi sanitaires», indique Serge Wilmes (CSV), premier échevin de la capitale. Celle-ci a annoncé, mercredi, son intention d'endiguer le problème de ces oiseaux, dont certains habitants se plaignent, «à cause du bruit et des déjections».

Elle a donc décidé de mandater une entreprise, afin d'établir un plan de gestion global. «L'idée est de savoir combien de corbeaux vivent sur le territoire de la capitale, et surtout où précisément», explique Serge Wilmes. Bien sûr, «certains endroits sont déjà connus, comme le boulevard Marcel-Cahen, et autour du centre culturel de Bonnevoie. Mais nous voulons une vision plus précise», dit-il. Le plan de gestion global pourrait définir par exemple certaines dérogations pour retirer des nids ou réguler la population.