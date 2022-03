Accident ferroviaire de Hal – «La catastrophe aurait pu être évitée»

Des machinistes de la SNCB ont lancé mardi une grève surprise largement suivie en réaction à l'accident dramatique survenu la veille en Belgique, dans lequel l'un de leurs collègues est mort, ainsi que 17 passagers. Le blocage de nombreux dépôts ferroviaires, essentiellement en Wallonie, comme à Liège, Namur et Charleroi notamment, risque de sérieusement perturber le trafic national ainsi que les liaisons internationales passant par cette partie méridionale de la Belgique.

Selon la SNCB, la grève est très suivie, et de nombreux retards et annulations étaient à prévoir mardi matin. Les grévistes dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, qui peut mener selon eux à des accidents tels que la collision frontale survenue lundi matin près de Hal. Le trafic des trains luxemborgeois en direction de la Belgique est donc perturbé pour toute la journée. Pour plus d'informations, contactez le 2489 2489.