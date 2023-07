Lisa Marie Presley: La cause de sa mort enfin révélée

Dans la stupeur générale, Lisa Marie Presley est décédée brutalement le 12 janvier 2023, à l’âge de 54 ans. Jusqu’à présent, on ignorait la cause exacte de cette mort prématurée.

Selon le site américain TMZ , qui s’est procuré le rapport du coroner du comté de Los Angeles, la fille d’Elvis et de Priscilla Presley s’est éteinte des suites de complications liées à une obstruction de l’intestin grêle. L’Américaine prenait divers médicaments qui lui ont vraisemblablement provoqué une occlusion intestinale, cause de son décès. Aucune drogue n’a été trouvée à son domicile lorsqu’elle a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle a fait un arrêt cardiaque. Ses analyses toxicologiques d’urine se sont révélées négatives.

On apprend également que l’ex-femme de Michael Jackson avait subi une intervention esthétique quelques mois avant son décès. On lui avait alors prescrit des opioïdes pour calmer ses douleurs. La chanteuse avait l’habitude de «se surmédicamenter». Elle oubliait qu’elle avait pris ses médicaments et elle en prenait à nouveau. Le rapport ajoute que Lisa Marie, qui repose désormais auprès de son père et de son fils, avait des antécédents d’abus d’alcool et de drogues.