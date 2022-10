Automobile : La célébrissime Renault 4 renaît en électrique avec des airs de SUV

Calandre rectangulaire, passage de roues, feux arrières en gélule: les clins d'oeil rétro au modèle originel sont nombreux. Mais le concept "4EVER Trophy" propose une vision tout-terrain, plus agressive et futuriste, avec des protections de carrosserie massives.

Après la Renault 5 vient donc le tour de la 4L: la star des années 1960 et 1970, vendue à huit millions d'exemplaires dans 100 pays, aura droit à une descendante plus carrée, haute sur roues, cousine du Dacia Duster.

Après la Renault 5 vient donc le tour de la 4L: la star des années 1960 et 1970, vendue à huit millions d'exemplaires dans 100 pays, aura droit à une descendante plus carrée, haute sur roues, cousine du Dacia Duster. Calandre rectangulaire, passage de roues, feux arrières en gélule: les clins d'œil rétro au modèle originel sont nombreux. Mais le concept «4EVER Trophy» propose une vision tout-terrain, plus agressive et futuriste, avec des protections de carrosserie massives.