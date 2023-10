Conte de fées: La cendrillon du prince du Danemark vite retrouvée

Même si le conteur danois Andersen n'est pas l'auteur de «Cendrillon» (il a notamment été publié par Charles Perrault et les frères Grimm avant d'être récupéré par Disney ), il n'en fallait pas plus pour enflammer le royaume. Le prince allait-il rappeler les 200 invités âgés de 18 ans qui ont participé au banquet pour leur faire essayer la chaussure, même si ce n'était pas une pantoufle de vair?

«Faire du conte de fées une réalité»

Non, car la télé nationale TV2 a été plus rapide. Ses enquêteurs ont mené l'enquête, et ont visionné toutes les bandes filmées lors de la soirée pour retrouver qui portait des chaussures de ce type. Ils sont ainsi remontés jusqu'à une certaine Anne-Sofie Tørnsø Olesen. Interrogée par TV2, celle-ci a admis avoir joué les cendrillons pour s'amuser. «C'était une excellente occasion de faire des contes de fées classiques de Grimm une réalité», dit-elle.

«Je me suis dit que ça n'arrivera qu'une fois dans ma vie, alors autant le faire», a-t-elle ajouté. Elle s'y est même reprise à deux reprises. Un chevalier servant s'est précipité pour lui rendre sa chaussure abandonnée, la première fois. La deuxième tentative, plus discrète, a réussi. Si elle aurait voulu que le prince organise un essayage de chaussures comme dans le conte de fées, elle assure que son intention n'a jamais été d'écrire une histoire se terminant par «ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants». «Ce n'est pas que je pense que je vais l'épouser, mais j'espérais que quelqu'un trouverait ça drôle, et que ça attirerait aussi l'attention sur la famille royale».