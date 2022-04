Cryptomonnaie : La Centrafrique adopte le bitcoin comme monnaie légale

La Centrafrique, deuxième pays le moins développé du monde selon l’ONU, a adopté le bitcoin comme monnaie officielle au côté du franc CFA et légalisé l’usage des cryptomonnaies.

L’Assemblée nationale a voté «à l’unanimité» des députés présents la loi «régissant la cryptomonnaie en République centrafricaine» et le président Faustin Archange Touadéra l’a promulguée, assure dans un communiqué le ministre d’Etat et directeur de cabinet de la Présidence, Obed Namsio, ajoutant: la Centrafrique est «le premier pays d’Afrique à adopter le bitcoin comme monnaie de référence».

Le 7 septembre 2021, le Salvador avait été le premier pays au monde à adopter le bitcoin comme monnaie légale et le Fonds Monétaire International (FMI) avait immédiatement dénoncé une décision dangereuse pour la «stabilité financière, l’intégrité financière et la protection des consommateurs». «Cette démarche place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde», estime au contraire la présidence de la Centrafrique, pays en guerre civile depuis près de neuf ans.