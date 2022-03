A Esch-sur-Alzette – La centrale Twinerg aura bientôt disparu

À Esch-sur-Alzette : La centrale Twinerg aura bientôt disparu

ESCH-SUR-ALZETTE - À observer les dernières images du site, le démantèlement de la centrale électrique Twinerg touche à sa fin.

Si le terrain est toujours propriété d'Engie Electrabel, Enovos et ArcelorMittal, c'est Engie Electrabel qui est chargée de l'opération de démantèlement. Les pièces métalliques sont triées et destinées au recyclage. Le matériel d'isolation, lui, fait l'objet d'un traitement spécifique. Quant aux matériaux en béton, ils sont concassés et dispersés sur le terrain