Tendance retro : La céramique a le vent en poupe chez les designers

Les collections présentées lors de la dernière Design Week à Milan ont accordé une large place à la terre cuite.

«C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes», se dit-on en découvrant les nouveautés de 2014. Lors de la Design Week de Milan, au début du mois, d’innombrables créateurs, notamment les plus jeunes, se sont emparés de la céramique mate et brute, un matériau pluriséculaire. Ils sacrifient autant au style «poterie antique» qu’à l’esthétique du pot de fleurs de garden center.

Les lignes de ces objets sont très épurées, ce qui permet d’employer la terre cuite sous de multiples formes: des vases et de la vaisselle, bien sûr, mais aussi une poignée de commode en bois, des abat-jour ou des lampes entières. On a même vu un fumoir et un alambic domestiques bricolés par le Néerlandais Casper Tolhuisen.