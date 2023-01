Accouchements au Luxembourg : La césarienne est de moins en moins automatique

En 2020, sur les 7 523 accouchements pratiqués au Luxembourg, 71,2% l'ont été par voie basse et 28,8% par césarienne, a indiqué la ministre LSAP de la Santé, Paulette Lenert, dans une réponse à la députée CSV, Nancy Arendt, alors que le réseau Périnat devrait publier prochainement les chiffres de la santé périnatale pour la période 2020-2022.

Le taux de césarienne était de 29,4% en 2019 et s'était maintenu au-delà de 30% depuis 2011. Un taux que les professionnels expliquaient notamment par la volonté de se protéger de certaines complications liées à un accouchement par voie basse. Si ce taux a baissé, il reste au-dessus de la moyenne européenne (26%) et des chiffres enregistrés chez nos voisins français (20,6%) et belges (21,5%). La tendance en Allemagne est similaire à celle du Luxembourg (29,7%).