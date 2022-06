Du végétarisme au cannibalisme: La chair humaine vous tente? Ce steak végétal en reproduit le goût

«Je suis incroyablement fier de ce prix et de l'excellent travail de notre équipe. Nous nous engageons à changer la façon dont les gens mangent. Il est de notre devoir d'utiliser la créativité comme outil pour réaliser ce changement. En tant que petite marque, nous devons être audacieux et prêts à repousser les limites pour nous affirmer.» Henrik Åkerman, directeur de la marque Oumph!, est sur un petit nuage.

«Créer n'importe quel type de nourriture»

«Nous avons développé ce burger en un rien de temps dès que nous avons déterminé quelle saveur et quelle texture nous recherchions», explique Anders Linden, cofondateur de l’entreprise agroalimentaire. Selon lui, le fait de jouer avec l’idée du cannibalisme est justifié: «C’est notre façon radicale et un peu farfelue de démontrer qu'il est possible de créer n'importe quel type de nourriture en utilisant uniquement des végétaux.» Les produits du label suédois sont vendus en supermarché dans plusieurs pays nordiques, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud notamment.