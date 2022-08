Mise en garde: La chaleur de la mer Méditerranée pourrait provoquer des cyclones

Après les vagues de chaleur et la sécheresse, l’Europe va-t-elle connaître des intempéries extrêmes? Une canicule océanique frappe actuellement la mer Méditerranée, où des températures de plus de 30 degrés ont récemment été mesurées au large de la Corse, dépassant de plus de 6°C les normales de saison. Une situation qui, à son tour, pourrait engendrer des phénomènes météo intenses ces prochains mois.