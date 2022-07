Jusqu'à 32 degrés: La chaleur devrait faire son retour au Luxembourg

Un retour progressif de la chaleur attendu à partir de lundi, où il fera entre 26 et 28 degrés au meilleur de la journée. Alors même qu'il ne fera pas plus de 23°C dimanche. Le soleil et un ciel bien dégagé devraient aussi s'installer sur le pays dès les premières heures de la semaine. Mardi, MeteoLux annonce jusqu'à 30°C, puis jusqu'à 32°C mercredi.