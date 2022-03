Promotions estivales : La chaleur, le meilleur allié de vos cinémas

LUXEMBOURG - Alors que les températures flirtent ces derniers jours avec les 30°, les cinémas rivalisent d'imagination pour attirer les spectateurs dans leurs salles climatisées.

La dernière-née est issue d'Utopia qui a décidé de proposer des tarifs évolutifs en fonction de la température extérieure. Dès que la température dépasse les 30°, le prix de la place de cinéma baissera, passant du tarif habituel de 8 euros à 7 euros la place, le tarif réduit passant de 6,50 à 5,50 euros. Cette opération sera valable dans les cinémas Utopia et Utopolis du Grand-Duché entre le 15 juillet et le 15 septembre et entre le 9 juillet et le 15 septembre en France.