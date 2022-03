Fiat 1200 TV Trasformabile : La championne italienne de la métamorphose

Cabrio ne rime pas forcément avec Alfa Romeo. Fiat a également construit des cabriolets sportifs qui continuent de ravir les épris d'«italianità».

Dans les années 1950, l'offre de Fiat comptait une série de petits cabriolets sportifs. Le constructeur italien ne les avait d'ailleurs pas simplement nommés «cabriolet», mais «Trasformabile» (transformable), ce qui leur apportait une consonance plus exclusive. En 1957, la Fiat 1200 TV Trasformabile est venue remplacer la 1100 TV, basée sur la gamme de la série Fiat 103.

La nouvelle TV (abréviation de Turismo Veloce, qui signifie sportive) en avait un peu plus sous le capot que sa prédécesseure. Le conducteur avait désormais à sa disposition un moteur quatre cylindres avec têtes de cylindres en aluminium de 1221 cm3, d'une puissance de 53 ch, ce qui, en raison du faible poids du véhicule de 960 kg, était amplement suffisant. Le changement de vitesses s'effectuait par l'intermédiaire d'une boîte manuelle à quatre rapports dont la première n'était pas synchronisée. Les freins à tambour des quatre roues assuraient la décélération.

Sièges pivotants

Une fois à l'intérieur, le conducteur se retrouvait face à un tachymètre linéaire qui répondait alors au goût des clients, mais qui, aujourd'hui, n'a plus rien de sportif. Le volant Nardi en bois du modèle précédent a laissé place à un volant Fiat à trois branches. On a équipé la petite sportive de sièges pivotants, afin de faciliter la montée et la descente de véhicule à ces dames et de leur éviter de se cogner au coin de la vitre panoramique.

Une «radio» était «disponible sur demande, moyennant un supplément», comme l'indiquent les documents de vente de l'époque. Des vitres latérales avec des manivelles et une capote, que l'on pouvait fermer en cas de pluie, assuraient l'étanchéité de la petite Fiat.

Inspiration d'outre-Atlantique

On doit le design de la robe en tôle de la version décapotable de Fiat à Fabio Luigi Rapi, qui a également conçu le coupé «Otto Vu», le premier V8 de l'histoire de Fiat. Certains éléments ne sont pas sans rappeler la Lancia Aurelia Cabriolet, dessinée par Pininfarina et construite à hauteur de quelques exemplaires entre 1954 et 1955. Le mystère demeure quant à savoir si l'un s'est inspiré de l'autre en matière de design.

Pour la TV Trasformabile, Rapi a manifestement été piocher outre-Atlantique, où les vitres panoramiques et les ailerons arrière étaient très en vogue. Le designer les a intégrés à la petite 1200, sans en faire trop, selon lui. Ces éléments n'ont cependant pas fait l'unanimité auprès de la presse spécialisée et des potentiels acheteurs, la Trasformabile ne remportant pas un franc succès.

Avec une longueur de 4,03 mètres et une largeur d'à peine 1,52 mètre, le spider de Rapi est une sportive aérienne qui n'avait certainement pas à avoir de complexe d'infériorité face à ses congénères aux moteurs plus puissants.

Une classique convoitée

Même aujourd'hui, le design de Fabio Luigi Rapi en jette assurément plus que la robe en tôle de Pininfarina de son successeur, même si les deux ont vieilli dignement. Alors qu'à l'époque, la Fiat bien moins opulente se vendait mieux que celle qui se prenait pour une Américaine, c'est tout l'inverse aujourd'hui. En raison de sa rareté, la Trasformabile est souvent plus chère aux enchères et fortement appréciée dans les concours d'élégance.

La voiture représentée ici a été remise en état en 2015 par le spécialiste de la restauration automobile Bacchelli & Villa à Modène et dispose de «numéros équivalents». Elle sera proposée aux enchères d'Amelia Island de RM/Sotheby's, qui auront lieu les 6 et 7 mars 2020.