XAVI : «La Champions League du canapé, ça fait mal»

Avant d'affronter Naples en Europa League, Xavi a annoncé mercredi que l'objectif principal du FC Barcelone était de retrouver la Ligue des champions l'an prochain.

«Le message est clair: notre objectif principal est de revenir en Ligue des champions l'an prochain, et cette compétition est une opportunité supplémentaire d'y arriver. Il y a deux voies pour y arriver, soit par la Liga, soit par la Ligue Europa, et on va saisir notre chance», a clamé Xavi, en conférence de presse d'avant-match.

«Ce n'est pas la Ligue des champions, c'est clair, mais c'est désormais notre réalité. Donc on va jouer cette compétition à fond. Je suis très motivé, et les joueurs aussi», a rassuré le technicien blaugrana, avant de recevoir Naples, jeudi soir.

Xavi faisait partie de la dernière équipe du Barça à avoir joué en Ligue Europa, il y a 18 ans (2004), aux côtés de Ronaldinho et Kluivert. «Je me souviens que c'était très difficile. On ne l'a pas gagnée, et c'est un titre que le Barça n'a jamais gagné dans son histoire», a-t-il rappelé.