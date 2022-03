Concours de chant : La chanson de la France pour l'Eurovision

La chanteuse Amandine Bourgeois, qui représentera la France à l'Eurovision, le 18 mai, a dévoilé mercredi le titre qu'elle y interprètera, intitulé «L'enfer et moi».

La chanson, aux accents rock très affirmés, a été écrite par Boris Bergman (parolier notamment d'Alain Bashung) et composée par David Salkin. La France n'a plus gagné l'Eurovision depuis 1977 avec Marie Myriam et «L'oiseau et l'enfant». Le concours annuel de l'Eurovision, diffusé en Europe mais aussi dans des dizaines d'autres pays dans le monde, aura lieu le 18 mai à Malmö, en Suède.