Pour récolter des dons : La chanson de Pink Floyd pour l'Ukraine

Pink Floyd a composé une nouvelle chanson originale, une première depuis 1994, en soutien au peuple ukrainien, qui a été publiée dans la nuit de jeudi à vendredi.

«Hey, Hey, Rise Up!» («Hey, Hey, Lève-toi!») servira à récolter des fonds pour des œuvres humanitaires. Sur ce titre, les piliers David Gilmour et Nick Mason utilisent la voix d'Andriy Khlyvnyuk, du groupe ukrainien Boombox. «Comme beaucoup d'autres, nous avons ressenti de la fureur et de la frustration en assistant à cet acte ignoble qui consiste à envahir un pays démocratique indépendant et pacifique et à faire assassiner son peuple par l'une des plus grandes puissances du monde», expose Gilmour dans un communiqué.