La chanteuse de «Mulan» et de «Tigre et Dragon» s'est suicidée

Coco Lee avait 48 ans et souffrait de dépression depuis de longues années.

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons ici la nouvelle la plus dévastatrice: Coco souffrait de dépression depuis quelques années mais son état s'est considérablement détérioré au cours des derniers mois», ont annoncé ses sœurs sur Instagram. «Bien que Coco ait cherché de l'aide et ait fait de son mieux pour lutter contre la dépression, malheureusement, ce démon à l'intérieur d'elle a pris le dessus. Le 2 juillet, elle s'est suicidée chez elle». Emmenée à l'hôpital dans un état critique, elle est finalement décédée mercredi 5 juillet à Hong Kong, sa ville natale.

Né le 17 janvier 1975, Coco Lee a grandi à San Francisco après le décès de son père alors qu'elle n'avait que 9 ans. Mais c'est bien à Hong Kong que tout a commencé quand, à 18 ans, alors qu'elle est en vacances qu'elle remportr un prix lors d'un concours de chant grâce à une reprise de «Run To You» de Whitney Houston. Elle enregistre ses premiers titres et en 1998 interprète la bande originale du dessin animé «Mulan».

Sur la scène des Oscars

Repéré par Tommy Mottola en 1999, elle signe chez Sonic Music aux États-Unis, une première pour une chanteuse chinoise. Elle interprète notamment «Before I fall in love» du film «Just married (ou presque)» puis «A love before time», bande originale de «Tigre et Dragon». Un titre, qu'elle interprétera sur la scène des Oscars en 2001. Là encore c'est une première pour une artiste chinoise. Tout comme son interprétation de l'hymne américain avant un match de NBA en 2002 à Houston. Elle avait à nouveau participé à l'aventure «Mulan» en 2020.