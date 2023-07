Izïa Higelin: «On ferait descendre» Macron et «on aurait tous notre batte avec nos petits clous»

«Izïa appelle au meurtre de Macron»

Et la chanteuse, fille du chanteur Jacques Higelin, de poursuivre, selon cette vidéo postée sur le site et le compte TikTok du magazine culturel «InOut Côte d’Azur»: «Et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont, là juste au-dessus de vous, et on aurait tous notre batte avec nos petits clous, et dans un feu de Bengale de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre, mais gentiment tu vois…»