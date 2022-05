Carnet noir en France : La chanteuse Régine est morte à l’âge de 92 ans

La chanteuse et comédienne, qui a longtemps régné sur le monde de la nuit avec des discothèques en France et à l’étranger, est décédée ce dimanche.

La chanteuse et comédienne Régine, qui a longtemps régné sur le monde de la nuit avec des discothèques en France et à l’étranger, est décédée dimanche à 92 ans, a annoncé à l’AFP sa petite-fille, Daphné Rotcajg. «Régine nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11h» à Paris, a précisé Mme Rotcajg.

«La reine de la nuit s’en va: fermeture pour cause de longue et grande carrière», indique un communiqué écrit, à la demande de la famille, par l’humoriste Pierre Palmade, ami proche de Régine depuis de nombreuses années. «Partie avec sa boule à facettes et sa gouaille chaude et rassurante», Régine «avait fait danser pendant plus de 30 ans dans ses boîtes de nuit les stars du monde entier», poursuit ce texte transmis à l’AFP.