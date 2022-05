États-Unis : La chasse à la tornade de trois potes finit en drame

Trois étudiants en météorologie ont trouvé la mort dans un accident de voiture après avoir pourchassé une tornade, vendredi dans l’Oklahoma.

Nicholas, Drake (22 ans) et Gavin (19 ans) sont restés coincés près de cinq heures dans la voiture avant d’en être extraits. Il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour les sauver. «Ils étaient toujours prudents dans leur chasse à la tornade, ils ne s’en approchaient jamais trop», confie à ABC 7 Beth Short, la maman de Gavin. L’Université d’Oklahoma a rendu hommage à ses étudiants via un communiqué. «On pense à l’avenir qu’ils avaient, à leur intelligence et à leur sagesse. C’est triste de penser que nous avons perdu trois jeunes hommes très talentueux», a déclaré pour sa part Philipp Ludwyck, de l’Oklahoma Highway Patrol.