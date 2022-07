Au Luxembourg: La chasse aux vel’OH perdus est ouverte et amuse les réseaux

Des vel’OH ! sur la lune, sur la grande muraille de Chine, au cœur de Times Square, sur la voute de la chapelle sixtine ou dans une planche d’«Où est Charlie»: l’information selon laquelle 250 des 1250 vel’OH! de la ville de Luxembourg seraient actuellement perdus dans la nature, a déclenché une vague de détournements sur Twitter. À grand renfort de photoshop et souvent drôles.

Comme on traquait les Pokemon, d’autres ont lancé la chasse aux vel’OH! et publient sous le hashtag #whereismyvelo ou via le système report-it de la Ville, les images des vélos «égarés» qu’ils retrouvent parfois dans des lieux insolites. Certains ajoutent des coordonnées GPS précises, pour aider à les récupérer. Parfois même loin de la capitale.

«Vague de vandalisme sans précédent»

Mais chez JCDecaux le prestataire des vel’OH !, on rit beaucoup moins du phénomène. Pour être précis «222 seraient actuellement perdus. Nous avons dû faire face à une vague de vandalisme sans précédent, détériorant violemment nos installations dans le but de «voler» les vélos pour les utiliser. Nous avons informé la ville de Luxembourg de ce phénomène exceptionnel et sans précédent principalement concentré dans le quartier de la gare», confirme Jérôme Blanchevoye, manager général adjoint de JC Decaux Belgium.

«La ville nous transmet toutes les informations qu'elle reçoit, notre application permet de signaler des vel’OH! abandonnés ainsi que le call center, poursuit-il. Nous allons bien sûr exploiter les informations en provenance du hashtag #whereismyveloh. Par ailleurs nos équipes tournent en permanence sur le terrain pour récupérer les vélos et nous remercions les utilisateurs pour leur aide dans ce domaine».

Nombre record de locations

Pour éviter ces vols JCDecaux est «en train d'améliorer son système de sécurité et d’accrochage». Et «nous constatons déjà une baisse du nombre d'acte de vandalisme», note Jérôme Blanchevoye qui ne retient aussi l’immense succès des vel’OH! «malgré ces dysfonctionnements essentiellement liés aux incivilités. Le nombre de locations 2021 était un record absolu et je peux déjà vous indiquer qu'il sera dépassé en 2022».