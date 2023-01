Insolite: La chatte de Taylor Swift est richissime

Certains animaux de compagnie ont des destins hors du commun. Selon une enquête réalisée par le site AllAboutCats.com et relayée par «Forbes», la chatte de Taylor Swift, Olivia Benson, 8 ans, a une valeur nette estimée à 97 millions de dollars. Le Scottish Fold a gagné cette fortune en jouant aux côtés de sa maîtresse au succès fulgurant dans plusieurs vidéoclips, en apparaissant dans de nombreuses publicités, notamment pour Diet Coke et Ned Sneakers, et en ayant sa propre ligne d’articles.