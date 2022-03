Sur Internet : La chèvre est en train de devenir le nouveau lolcat

Sur les réseaux sociaux, les chèvres sont en train de voler la vedette aux chats. Elles vont incarner ces animaux hyper mignons qui aident à traverser la vie dans l'allégresse.

Dans le monde impitoyable d’Instagram, il n’y a pas que Kendall Jenner et Bella Hadid qui se battent pour avoir le plus de followers. Les animaux aussi mènent un combat quotidien pour gagner en notoriété. Après la folie autour des chats, des chiens et des lamas, voici venu le temps des chèvres. Et pas n’importe lesquelles…. Des chèvres naines. Parce que tout ce qui est petit est mignon.