La Chine a piraté une centaine de pays

Un spécialiste du renseignement et des services secrets chinois, Roger Faligot, révèle l'existence d'une cyberattaque massive, trouvant son origine en Chine.

Cette attaque massive chinoise aurait permis d'infiltrer le contenu des ordinateurs d'autorités gouvernementales et de particuliers dans 103 pays, dont ceux du chef spirituel des Tibétains, le dalaï-lama. Selon ce rapport, cet espionnage informatique à grande échelle serait contrôlé par des ordinateurs basés quasi exclusivement en Chine.

Pour M. Faligot, qui a pris connaissance de l'ensemble du rapport, "tous les éléments techniques de ce rapport montrent que cette attaque informatique ne peut avoir pour origine qu'une puissance étatique". Il voit "mal d'ailleurs des hackers chinois agir à l'insu des autorités". Ce rapport met notamment en exergue le rôle du 3e département de l'Armée populaire de libération (APL), qui, selon M. Faligot, compte des "dizaines de milliers d'ingénieurs et de techniciens chargés de la guerre dans le cyberespace".

Les représentations du dalaï-lama en Inde, à Bruxelles, Londres et New York ainsi que les ambassades d'Allemagne, du Portugal, de Roumanie étaient visées, de même que les ministères des Affaires étrangères d'Iran, du Bangladesh, du Bhoutan et de Lettonie, selon le rapport canadien.